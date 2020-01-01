Потап отпраздновал Новый год за границей и без Каменских
Украинский исполнитель и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) встретил Новый 2020 год за границей.
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Судя по опубликованных фото и видео на странице артиста в Instagram, он и его группа MOZGI отправились в египетский курортный город Шарм-эш-Шейх на выступление. Так, Потап разместил в Сети теплое фото, где он позирует в кожаной куртке на фоне отеля.
“Спасибо за канун нового года, пойдем дальше #египет # 2020“, - написал певец.
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Позже он выложил несколько видео с забавным моментом с концерта. Вместе с группой MOZGI на сцене появилась собака.
“Собака на сцене в Египте“, - лаконично подписал Потап.
Ранее сообщалось, что сын Потапа и Горовой снялся в проекте, посвященном аварии на ЧАЭС.
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