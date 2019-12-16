День любви: Каменских показала, как провела выходной с Потапом
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Певица Настя Каменских, у которой всегда крайне напряженный рабочий график, показала, как проводит выходной с мужем продюсером, рэпером Алексеем Потапенко. В Инстаграм Настя выставила “воскресное“ фото, на котором позирует с супругом, лежа на диване, а на животе у Каменских сидит их песик Мими. Все трое выглядят очень счастливыми.
Удивительный день любви @realpotap, - написала Настя.
Поклонники пары прокомментировали фото, отметив, что понимают, почему Настя - с ее загруженностью - проводит выходные именно так, расслабляясь.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фото в белье.
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