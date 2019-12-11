Артистка показала плоский животик и стройные бедра .

Опять за старое: Похудевшая Каменских выставила "туалетное" селфи в белье instagram.com/kamenskux

Читай также: “Круче, чем Кайли Дженнер“: Новое фото Никитюк засыпали комплиментами

Певица Настя Каменских, которая недавно выпустила провокационный клип Elefante, ставший мега популярным в Мексике, взбудоражила Сеть свежим селфи в белье. Артистка выставила в Инстаграм снимок, сделанный в ванной напротив зеркала. Она позирует в черном бельевом комплекте и приспущенных штанах. К слову, весной этого года Каменских уже выставляла несколько снимков в исподнем, сделанных через это же зеркало - откровенные фото вызвали неодобрение в Сети. На новом снимке видно, что певица сильно похудела.

скриншот

Реакция на пикантное селфи Каменских оказалась на этот раз весьма неоднозначной.

Один из подписчиков заметил на фото любопытную деталь - и пошутил по поводу этого в комментариях, чем вызвал бурное обсуждение в Сети. Он заметил, что Каменских фотографирует себя на Айфон старой модели.

скриншот

Только Я в первую очередь посмотрел на старый Айфон ?? - написал фолловер.

Его комментарий удостоился более 1 тыс. лайков, а другие пользователи Сети отметили, что “тоже обратили внимание на телефон“, а некоторые на биде. “Когда смотришь не на девушку, а на то, какой у нее телефон, - это старость“ - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала поцелуй с Поляковой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.