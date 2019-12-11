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Опять за старое: Похудевшая Каменских выставила "туалетное" селфи в белье

Комментариев: 3
Артистка показала плоский животик и стройные бедра .

Опять за старое: Похудевшая Каменских выставила
Опять за старое: Похудевшая Каменских выставила "туалетное" селфи в белье
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая недавно выпустила провокационный клип Elefante, ставший мега популярным в Мексике, взбудоражила Сеть свежим селфи в белье. Артистка выставила в Инстаграм снимок, сделанный в ванной напротив зеркала. Она позирует в черном бельевом комплекте и приспущенных штанах. К слову, весной этого года Каменских уже выставляла несколько снимков в исподнем, сделанных через это же зеркало - откровенные фото вызвали неодобрение в Сети. На новом снимке видно, что певица сильно похудела.

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Реакция на пикантное селфи Каменских оказалась на этот раз весьма неоднозначной.

Один из подписчиков заметил на фото любопытную деталь - и пошутил по поводу этого в комментариях, чем вызвал бурное обсуждение в Сети. Он заметил, что Каменских фотографирует себя на Айфон старой модели.

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Только Я в первую очередь посмотрел на старый Айфон ?? - написал фолловер.

Его комментарий удостоился более 1 тыс. лайков, а другие пользователи Сети отметили, что “тоже обратили внимание на телефон“, а некоторые на биде. “Когда смотришь не на девушку, а на то, какой у нее телефон, - это старость“ - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала поцелуй с Поляковой.

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Теги: фото в белье, Настя Каменских, айфон
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  11.12.2019, 13:17
Оценка:  0
pусский
Где срущая жопа, бля?! Хочу страстно подрачить на это! Я пёрнул от возмущения!
гость  (аноним)  11.12.2019, 12:45
Оценка:  0
гость
Фотошоп. Она там голая и обкончаная после ебли с савиком Шустером и Антоном Геращенко. Снимал все Потап и шнур
гость  (аноним)  11.12.2019, 12:27
Оценка:  0
гость
это она золотыми кранами хвастается. скоро появится и золотой батон.
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