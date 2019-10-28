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"Супер парочка": Потап и Настя насмешили подписчиков забавным видео

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Каменских и Потапенко записали "альтернативную версию" нового клипа.

"Супер парочка": Потап и Настя насмешили подписчиков забавным видео
Ivona

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Звездная чета продюсер, рэпер Алексей Потапенко и певица Настя Каменских, которые сейчас отдыхают в Мексике, позабавили Сеть альтернативным “клипом“ на новую песню Каменских Elefante. 

На Инстаграм-странице фанов Потапа и Насти появилось забавное видео, на котором супруги дурачатся, ходят на четвереньках и надувают пузыри из жвачки. все это происходит поду музыку нового трека NK.

В комментариях пользователи Сети назвали звездную чету супер парочкой и отметили, что их насмешило видео.

Ранее мы писали, что Оля Полякова улетела на Сицилию в кулинарную школу. 

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Теги: Настя Каменских, Потап, забавное видео
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Источник: ivona.bigmir.net

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