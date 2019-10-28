Каменских и Потапенко записали "альтернативную версию" нового клипа.

"Супер парочка": Потап и Настя насмешили подписчиков забавным видео Ivona

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Звездная чета продюсер, рэпер Алексей Потапенко и певица Настя Каменских, которые сейчас отдыхают в Мексике, позабавили Сеть альтернативным “клипом“ на новую песню Каменских Elefante.

На Инстаграм-странице фанов Потапа и Насти появилось забавное видео, на котором супруги дурачатся, ходят на четвереньках и надувают пузыри из жвачки. все это происходит поду музыку нового трека NK.

В комментариях пользователи Сети назвали звездную чету супер парочкой и отметили, что их насмешило видео.

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