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Сын Потапа и Горовой снялся в проекте, посвященном аварии на ЧАЭС

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Андрей Потапенко стал героем необычного телепроекта проект ко Дню ликвидатора - “Дзвiнок у 1986“.

Сын Потапа и Горовой снялся в проекте, посвященном аварии на ЧАЭС
Сын Потапа и Горовой снялся в проекте, посвященном аварии на ЧАЭС
instagram.com/gorovaya_irina

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Сын украинского продюсера Ирины Горовой и рэпера, продюсера Алексея Потапенко (Потапа) - 11-летний Андрей снялся в тизере проекта, посвященного аварии на ЧАЭС. Об этом написала в Инстаграм его мать, добавив видео. Андрей в кадре совершает “звонок в 1986“, чтобы узнать правду об аварии без прикрас. Паренб признается, что заинтересовался темой Чернобыля после просмотре одноименного сериала НВО.

Скриншот с видео

Команда проекта “Коли картини заговорять“ во главе с Елизаветой Юрушевой (@lisa.skichko.yurusheva) готовит новый проект ко Дню ликвидатора — “Дзвiнок у 1986“. Мой сынуля @potapchiq , как и все его поколение, мало что знает о трагедии на Чернобыльской атомной станции. Но я считаю, что каждый должен помнить об этом и быть благодарным всем Ликвидаторам, которые тушили пожар на ЧАЭС.

Уже 14 декабря в Национальном музее “Чернобыль“ можно будет услышать тех, кто готов поделиться личными воспоминаниями и рассказать, как всё было на самом деле.
Вспомнить всё. Сделать звонок в прошлое, - написала Ирина Горовая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда проекта “Коли картини заговорять“ во главе с Елизаветой Юрушевой (@lisa.skichko.yurusheva) готовит новый проект ко Дню ликвидатора — “Дзвiнок у 1986“. Мой сынуля @potapchiq , как и все его поколение, мало что знает о трагедии на Чернобыльской атомной станции. Но я считаю, что каждый должен помнить об этом и быть благодарным всем Ликвидаторам, которые тушили пожар на ЧАЭС. Уже 14 декабря в Национальном музее “Чернобыль“ можно будет услышать тех, кто готов поделиться личными воспоминаниями и рассказать, как всё было на самом деле. Вспомнить всё. Сделать звонок в прошлое. #дзвіноку1986

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Ранее мы писали, что Ирина Горовая покорила Сеть откровенным нарядом.

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Теги: Ирина Горовая, андрей потапенко, дети звезд, Потап
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Источник: IVONA bigmir)net

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