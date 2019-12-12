Андрей Потапенко стал героем необычного телепроекта проект ко Дню ликвидатора - “Дзвiнок у 1986“.

Сын Потапа и Горовой снялся в проекте, посвященном аварии на ЧАЭС instagram.com/gorovaya_irina

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Сын украинского продюсера Ирины Горовой и рэпера, продюсера Алексея Потапенко (Потапа) - 11-летний Андрей снялся в тизере проекта, посвященного аварии на ЧАЭС. Об этом написала в Инстаграм его мать, добавив видео. Андрей в кадре совершает “звонок в 1986“, чтобы узнать правду об аварии без прикрас. Паренб признается, что заинтересовался темой Чернобыля после просмотре одноименного сериала НВО.

Скриншот с видео

Команда проекта “Коли картини заговорять“ во главе с Елизаветой Юрушевой (@lisa.skichko.yurusheva) готовит новый проект ко Дню ликвидатора — “Дзвiнок у 1986“. Мой сынуля @potapchiq , как и все его поколение, мало что знает о трагедии на Чернобыльской атомной станции. Но я считаю, что каждый должен помнить об этом и быть благодарным всем Ликвидаторам, которые тушили пожар на ЧАЭС.



Уже 14 декабря в Национальном музее “Чернобыль“ можно будет услышать тех, кто готов поделиться личными воспоминаниями и рассказать, как всё было на самом деле.

Вспомнить всё. Сделать звонок в прошлое, - написала Ирина Горовая.

Ранее мы писали, что Ирина Горовая покорила Сеть откровенным нарядом.

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