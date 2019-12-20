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Трогательно: Потап поздравил экс-супругу с праздником - его поддержали другие звезды

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Алексей Потапенко, Монатик, дуэт Время и стекло, Мишель Андраде и другие звезды украинского шоу-биза поздравили Ирину Горовую с Днем рождения .

Трогательно: Потап поздравил экс-супругу с праздником - его поддержали другие звезды
Трогательно: Потап поздравил экс-супругу с праздником - его поддержали другие звезды
instagram.com/gorovaya_irina

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Продюсера Ирину Горовую, которая до недавнего времени была женой продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа), получила трогательное поздравление с Днем рождения от бывшего мужа, а также от других звезд украинского шоу-биза. Ролик Ирина опубликовала в своем Инстаграм - в кадре Потап, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева и Позитив, Адриана Гранде и другие артисты говорят Ирине пожелания. В частности, Потап поблагодарил Ирину за то, что "они есть в жизни друг друга".

Аааааа!!!
Спасибо всем огромное за поздравления!!!!! Это безумно приятно! Я вас всех оооочень люблю!!! Спасибо моим феям PR за то, что делаете мой праздник таким 💕🧚🏻‍♀️, - поблагодарила Горовая.

Ранее мы писали, что Ирина Горовая покорила Сеть ярким образом. 

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Теги: Ирина Горовая, день рождения, Потап, Время и Стекло
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