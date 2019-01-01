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Сын Потапа и Горовой трогательно поздравил маму с днем рождения

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20 декабря Ирина Горовая отмечает день рождения.
Сын Потапа и Горовой трогательно поздравил маму с днем рождения
Сын Потапа и Горовой трогательно поздравил маму с днем рождения
instagram.com/gorovaya_irina

Сегодня, 20 декабря,  продюсер Mozgi Entertainment и бывшая супруга рэпера Потапа Ирина Горовая отмечает 42-й день рождения. По случаю праздника сын именинницы Андрей поделился трогательным снимком с мамой.

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Так, на своей странице в Instagram 11-летний мальчик опубликовал фотографию, где Ирина обнимает его и целует в щеку. Звездное семейство позирует в белых футболках и кожаных куртках.

В описании к милому кадру Андрей назвал маму самой красивой и пожелал ей любви, здоровья и счастья.

“Мамуля моя дорогая!! С днём рождения тебя!! Желаю много счастья, здоровья и любви!! Ты у нас самая лучшая и красивая!“, - написал Андрей.

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Имениннице понравился поздравительный пост сына и она оставила комментарий под публикацией.

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Ранее сообщалось, что сын Потапа и Горовой снялся в проекте, посвященном аварии на ЧАЭС.

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Теги: Потап, сын потапа, Ирина Горовая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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