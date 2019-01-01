Вот это ноги!: Экс-супруга Потапа поразила Сеть ярким образом

Ирина Горовая появилась на вручении премии в платье с очень высоким разрезом.

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На выходных в столичном Дворце спорта состоялось вручение музыкальной премии M1MusicAwards. Продюсер Ирина Горовая, которая была супругой продюсера, рэпера Алексея Потапенко и вместе с ним возглавляет продюсерский центр Mozgi, блеснула на мероприятии в откровенном платье и с ярким макияжем.

Фото Горовая добавила в Инстаграм. Ирина позирует в серебристо-розовом платье с очень высоким разрезом на ноге от дизайнера Екатерины Сильченко. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке и выразительный мейкап.

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Ирина Горовая пришла на вручение премии с детьми - 21-летней Натальей и 11-летним Андреем Потапенко.

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На одном из фото Ирина даже “померялась“ ногами с украинской исполнительницей боливийского происхождения Мишель Андраде - обе девушки получили множество комплиментов в Сети.

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Ранее мы писали, что Ирина Горовая рассказала об отношениях сына с Настей Каменских.

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