Украинка появилась на страницах эротического мужского журнала.

Украинская певица Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy. Звезда предстала в откровенных ярких нарядах на фото для эротического мужского журнала.

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NK позировала в трех соблазнительных образах: в кожаном костюме с мини-юбкой, в облегающем платье бежевого цвета, белом плаще и яркой обуви на каблуках, а также в черном боди с жемчугом.

В интервью NK рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством, а также посетить страну с концертом. После того, как артистку пригласили презентовать там свой новый трек Elefante, ее песни полюбились латиноамериканцам.

Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни, - отметила Каменских.

Ранее Настя Каменских похвасталась загоревшим телом в бикини.

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