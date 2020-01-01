Приключения именинницы: Оля Полякова рассказала, как добралась в Мексику

Накануне отпуска Оля Полякова потеряла паспорт с визой.

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Сегодня, 17 января, свой 36-й день рождения отмечает одна из самых популярных исполнительниц Украины Оля Полякова. Именины звезда отметит в Мексике. Однако накануне праздника Оля не была уверена в том, сможет ли добраться до курорта Канкун. Как выяснилось, перед выездом в аэропорт певица обнаружила пропажу паспорта с визой.

“Знали бы вы, как я приехала в Канкун. А приехала я сюда случайно, хотя все было запланировано. Итак, за пять минут до выезда из отеля в Нью-Йорке в аэропорт я обнаружила, что потеряла паспорт, вместе со своей визой и визы Алисы. У меня остался только действующий паспорт без американской визы, а въезжать в Канкун нужно именно с ней. А это значит, что накрывался мой отпуск в Мексике и моя поездка в Майами, куда я планировала вернуться после отдыха в Канкуне и пробыть там до конца января. Обнаружив это, в полной истерике и слезами на глазах, я собираюсь оставаться в отеле, уже мысленно покупаю билеты домой в Киев и решаю проблемы с восстановлением документов, как пришла в голову мысль, разобраться со всем по дороге в аэропорт. И о чудо!“, - поделилась знаменитость.

instagram.com/polyakovamusic

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По словам Поляковой, решить данную ситуацию ей помогли друзья и знакомые в консульстве. За полчаса артистке и ее 8-летней дочери Алисе сделали приглашение, с которым они смогла сесть в самолет. А на следующий день Оле сообщили, что ее документы нашли в Нью-Йорке.

“Нам, конечно же, помогали все, кто мог: друзья и знакомые в консульстве, но вот что интересное выяснилось. Оказывается, в Мексику не нужна виза, достаточно действующего биометрического паспорта, действующей визы в США и Канаду и приглашение из посольства. И удивительным образом, в течении получаса нам делают это официальное письмо – на меня и на Алису. Представляете? Мы как-то это приглашение распечатали на коленке, о котором в Америке знать не знают, меня до последнего не хотели пускать в самолет, а все уже заняли свои места на борту, мы ждали супервайзера, чтобы он дал добро и каким-то образом меня таки пустили во внутрь. Чудом я села в самолет и сегодня утром выяснилось, что мой паспорт нашли в Нью-Йорке“, - сообщила Полякова.

instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, Оля рассказала что предшествовало неприятному инциденту.

“То, что мне пришлось тогда пережить, словами описать сложно – это так ужасно и страшно, у меня сгорали все деньги: за отдых в Мексике, отдых в Майами, все купленные билеты на меня и Алису, но самое главное – бизнес-класс из Майями в Киев. А знаете, что этому предшествовало? На гастролях в США я очень сильно устала и в какой-то момент сказала фразу: “Мне не нужен никакой отдых, я ничего уже не хочу!“ - И вселенная мне ответила: “Не хочешь – не надо. У тебя больше нет паспорта“. Я поняла свою ошибку сразу и попросила вселенную меня не наказывать, пообещав мыслить в 2020 году только позитивно. А она взяла и повернулась ко мне лицом! Итак, я в Канкуне с красивым морем и паспортом. Вхожу в новый год с мыслью, что все у нас будет великолепно!“, - подытожила Полякова.

instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, как едва не попала в “ВИА Гру“.

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