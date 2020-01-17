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Оля Полякова похвасталась фигурой в пикантном купальнике

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Украинская артистка рассказала, как начался ее отпуск в Мексике.
Оля Полякова похвасталась фигурой в пикантном купальнике
Оля Полякова похвасталась фигурой в пикантном купальнике
instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова решила отпраздновать 36-й день рождения за границей. Артистка вместе с 8-летней дочерью Алисой отправилась на курорт Канкун, Мексика. Однако отпуск звезды начался с неприятного инцидента.

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На своей странице в Instagram Полякова рассказала, что перед выездом в аэропорт в нью-йоркском отеле она обнаружила, что потеряла паспорты с визами. Однако знакомые и друзья помогли ей справится с этой ситуацией. 

Историю об инциденте Оля сопроводила пикантными пляжными фотографиями, где она запечатлена в ярко-желтом купальнике. Наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее подтянутые ягодицы. В качестве фотографа выступил продюсер Поляковой - Михаил Ясинский.

“Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал) но как же я рада, что все получилось фотограф @mikeyasinsky мой неизменный автор, на всех совместных отдыхах!)))“, - поделилась певица.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, как едва не попала в “ВИА Гру“.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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