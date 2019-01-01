Оля Полякова призналась, как едва не попала в "ВИА Гру"

Артистка намекнула на домогательства со стороны продюсеров.

Украинская певица Оля Полякова в откровенном интервью рассказала о начале своей карьеры, детстве, и даже призналась в пикантных вещах. В частности артистка призналась, что не умеет правильно отвечать мужчинам, и если бы в свое время ей хватило смелости, то она давно уже стала бы участницей популярной украинской группы.

Читай также: Дочка Поляковой очаровала Сеть “взрослым“ фото

Также Полякова рассказала Дмитрию Гордону, что в 17 лет один из популярных продюсеров посадил ее к себе на колени и предложил стать участницей группы.

Я могла попасть в один известный женский коллектив как солистка (Гордон спросил, начинается ли название группы на “В“ и заканчивается на “А“, а Полякова одобрительно кивнула, - ред.). И, может быть, моя карьера сложилась бы успешно гораздо раньше, - призналась она.

По словам артистки, продюсеры группы “что-то“ предлагали, и настойчиво.

Он просто посадил меня себе на коленки. А я не захотела там сидеть. Мне было 17 или 18, рано мне было еще предлагать такие вещи. Надо было со мной чуть-чуть подружить, надо было не сразу, - с улыбкой добавила Оля Полякова.

Ранее Оля Полякова призналась, на что тратит заработанные в новогоднюю ночь деньги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​