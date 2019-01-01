Артистка призналась, какие новогодние блюда любит есть на второй день праздника .

Оля Полякова призналась, на что тратит заработанные в новогоднюю ночь деньги пресс-служба

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Популярная украинская певица Оля Полякова на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, рассказала об оригинальной новогодней традиции ее семьи.

По словам певицы, которая в новогоднем шоу канала «Украина» покажет три сексуальных образа, если бы пришлось выбирать между салатами «Оливье» и «Шуба», она бы отдала предпочтение второму.

Я люблю "Шубу". Она очень вкусная, особенно на второй день, когда она уже хорошо настоялась. Обязательно – с черным украинским хлебом. Знаете, это состояние абстинентного синдрома, когда хочется чего-то солененького – "шубка" очень хорошо идет, – пошутила Оля Полякова за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!».

пресс-служба

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Также Королева ночи отметила, что уже много лет в новогоднюю ночь она работает. А вот на что тратит заработки, Оля призналась в интервью:

Мама всегда работает в Новый год, а потом берет этот чемодан с деньгами и едет их тратить на свою семью после праздника, – рассказала певица телеканалу "Украина".

Увидеть грандиозное выступление Оли Поляковой зрители смогут 31 декабря в 20:00 в праздничном шоу «Привіт, 20-ті!».

Ранее мы писали, что Оля Полякова презентовала новый клип "Эй, секундочку".

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