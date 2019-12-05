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Как голливудская звезда: Дочка Поляковой очаровала Сеть "взрослым" фото

Комментариев: 1
Маша Полякова сфотографировалась с собранными волосами - и стала выглядеть несколько старше .

instagram.com/mashapolyakova

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Дочка певицы Оли Поляковой продолжает удивлять Сеть своими частыми преображениями. Летом 14-летняя Маша Полякова посетила школу моделей Анны Костромичевой - и с тех пор фото девушки в соцсетях выглядят куда более профессионально, а сама Маша пробует себя в разных образах. Так, новый снимок Поляковой-младшей в Инстаграм привлек внимание зрителей - на нем девушка выглядит несколько старше. Маша позирует с профессиональным мейкапом и подобранными волосами. В подписи Полякова-младшая попросила прокомментировать ее фото.

instagram.com/mashapolyakova

Подписчики Маши рассыпались в комплиментах - в комментариях отметили, что девушка хорошеет с каждым днем, а также написали, что Маша на снимке напоминает звезду Голливуда.

Ранее мы писали, что дочка Оли Поляковой снялась в профессиональной фотосессии.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Сливной_Бачок    05.12.2019, 11:16
Оценка:  0
Сливной_Бачок
А потом удивляются педофилии. Выставляют детей в соцсети, провоцируют людей с нестабильной психикой такими лолитскими фотками. Будет 18 лет, хоть голо
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