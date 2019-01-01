Маша Полякова показала подписчикам перемены во внешнем виде .

Постриглась и проколола нос: Полякова-младшая "оторвалась" на Новый год instagram.com/mashapolyakova

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Старшая дочка популярной украинской певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша не отстает от звездной мамы в умении удивлять подписчиков в Сети. Как и мама, Полякова-младшая решила добавить к своему аутфиту некую "изюминку" - и примерила аккуратную сережку-колечко в нос. Насколько девушке идет такое украшение - подписчики смогли оценить в ее Инста-сториз. Для тех, кто сомневается, правда ли она проколола нос - Маша в кадре подергала сережку.

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Также Мария постриглась - и также продемонстрировала результат подписчикам. Волосы Поляковой-младшей остались длиннее лопаток, однако Маша сообщила, что для нее такая длина непривычна, поскольку "так коротко она не стриглась уже давно".

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Интересно, все ли это перемены Маши к Новому году - или стоит ждать чего-то более кардинального?

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