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Загорала топлес: Надя Дорофеева показала новое пляжное фото

Комментариев: 1
Солистка "Время и Стекло" оголила грудь на пляже в Доминикане.
Загорала топлес: Надя Дорофеева показала новое пляжное фото
Загорала топлес: Надя Дорофеева показала новое пляжное фото
instagram.com/nadyadorofeeva

Участница популярной украинской группы “Время и Стекло“, певица Надя Дорофеева взбудоражила Сеть очередным пляжным снимком. Артистка вместе с супругом, исполнителем Владимиром Дантесом отправилась на отдых в Доминиканскую Республику.

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Надя каждый день публикует пикантные кадры в купальнике, а иногда и без него. Так, недавно звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото с обнаженной грудью. Дорофеева загорала топлес на пляже. Девушка позировала на шезлонге в черных трусиках, белой кепке и солнцезащитных очках. Голую грудь певица прикрыла книгой.

“НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед“, - подписала кадр Надя.

Скриншот

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Пользователи Сети засыпали новую публикацию артистки комментариями. Не удержались от отзывов и такие украинские исполнители, как Настя Каменских, Потап и Даша Астафьева.

“Мала агонь“, - написала NK.

“Ты бы ещё вся голая разделась,скоро в порнухе надо сниматься будет,чему вы учите детей ,а Дантесу нравиться что его жена п.....ка ? (Певичка) 😜🙌“, - пошутил Потап.

“Да, мы так и поняли😂😘“, - прокомментировала подпись к фото Астафьева.

Скриншот

Ранее Надя Дорофеева “зажгла“ в танце с двумя девушками.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
andrei13kiev    17.01.2020, 10:48
Оценка:  0
andrei13kiev
А там есть что показывать топлес!.....
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