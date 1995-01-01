Нацотбор Украины на "Евровидение 2020": Кто стал третьим судьей

Стали известны имена всех членов жюри Нацотбора на "Евровидение 2020".

В понедельник, 20 января, телеканалы СТБ и UA: Суспільний назвали имя третьего судьи национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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Так, в этом году вместе с Андреем Данилко и Тиной Кароль комментировать и оценивать выступления участников Нацотбора будет генеральный продюсер радиохолдинга “ТАВР Медиа“ и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

Виталий Дроздов instagram.com/eurovision.ua

Виталий родился в 1971 году в Белоруссии. Карьеру на радио он начал в 1993 году. Дроздов стал первым диджеем радиостанции “АвтоРадио“, а позже работал в самой известной минской радиостанции “ВА“ (Би Эй). В начале 2000-х по приглашению Сергея Кузина Виталий стал музыкальным редактором минского “Альфа Радио“.

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Кроме того, в 1995-1997 годах Дроздов был участником популярной белорусской группы “Ляпис Трубецкой“ и ди-джеем в ночных клубах.

В 2005 году Виталий получил предложение стать директор “Хіт FM“ в Украине. Сейчас он живет в Киеве и возглавляет музыкальный совет радиохолдинга “ТАВР Медиа“.

"Среди всего музыкального материала я буду искать песню-"ракету", которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Такова специфика конкурса "Евровидение", ведь именно такая песня имеет больше всего шансов на победу. Мелодика этой песни должна быть достаточно простой и запоминающейся, а ритмический рисунок и аранжировка – работать на "быстрый" результат. Я буду стараться понять, насколько артист и песня будут способны тронуть сердца самой массовой аудитории. Для меня идеальный представитель Украины на "Евровидении" – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой!", - прокомментировал Дроздов в своем Facebook.

Ранее стали известны имена всех участников Нацотбора на “Евровидение 2020“.

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