Экс-"ВИА Гра" запостила пикантное фото.

В пиджаке на голое тело: Анна Седокова показала кадр с новой фотосессии instagram.com/annasedokova

Украинская исполнительница, бывшая солистка известного женского трио “ВИА Гра“ Анна Седокова поделилась с подписчиками очередным пикантным фото. Звезда показала кадр с новой фотосессии.

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Так, на странице Седоковой в Инстаграм появился снимок, где она позирует в длинном сером пиджаке. Наряд артистка одела на обнаженное тело.

“Никогда не поздно быть тем, кем бы ты мог быть“, - подписала свежий кадр Анна на английском языке.

Скриншот

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Подписчики звезды принялись активно комментировать ее новую публикацию. “Великолепна“, “Ань, весьма элегантно выглядишь. Как эстет говорю“, “Восхищаюсь вами. как вам удаётся все успевать? Успешная, выглядите божественно, прекрасная Мама“, “Мур какая“, “Анна шикарная“, “Пиджак классный“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Седокова заговорила о возрасте и показала фото в стрингах.

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