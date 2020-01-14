Анна Седокова записала откровенное видео с Янисом Тиммой

Экс-"ВИА Гра" вместе с возлюбленным поздравила фанов со Старым Новым годом.

Украинская исполнительница, бывшая участница популярного женского трио “ВИА Гра“ Анна Седокова поделилась с подписчиками романтическим роликом со своим новым возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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Так, на своей странице в Instagram артистка запостила видео, где она снимает себя и любимого в зеркало. Анна поздравляла пользователей Сети с Новым годом, а в это время Янис обнимал ее за талию и животик.

Седокова позировала в экстремальном мини, толстовке, ботфортах и стильных очках. А Тимма был одет в светлые штаны, черную футболку и белую рубашку. В описании к публикации певица еще раз поздравила фанов с Новым годом и пожелала им верить в любовь.

“Желаю вам поддержки и понимания. Чтобы вторая половина не ругалась, что вы постоянно в телефоне. А половине терпения и прощения. Я знаю, что настоящие здоровые отношения - это когда в паре два человека развиваются и помогают расти друг другу. Когда умеют промолчать и поддержать. Когда ты ставишь его выше себя и понимаешь, что ты уже очень высоко, так как он держит тебя на руках! Верьте в любовь, не слушайте дураков, не умеющих чувствовать и любите. С Новым Годом“, - написала Седокова.

Ранее Седокова заговорила о возрасте и показала фото в стрингах.

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