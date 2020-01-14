Бывшая жена молодого любовника Седоковой показала всем свой стиль и красоту.

Совсем не такая, как Седокова: Жена Яниса Тиммы покорила Сеть новым фото instagram.com/annasedokova

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Бывшая жена молодого любовника певицы Анны Седоковой, похоже, оправилась от потрясения после измены любимого - и экспериментирует с образами и стилем. В Инстаграм экс-супруга 26-летнего баскетболиста Яниса Тиммы добавила эффектное фото в кожаной куртке и широкополой шляпе. Образ Саны Тиммы дополнили черные серьги и легкий макияж.

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Подписчики засыпали девушку комплиментами, назвав красивой, естественной, очаровательной и "совершенно не похожей на разлучницу Седокову".

Напомним, что Сана Тимма была в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой около 9 лет, у них есть полуторагодовалый сын. Осенью этого года стало известно, что Янис закрутил роман с певицей Анной Седоковой. Сана Тимма, узнав об отношениях мужа, разместила в Инстаграм эмоциональный пост, назвав Седокову су**ой с тремя детьми от разных мужчин. Чуть позже Сана удалила пост и написала в Сети извинения, сославшись на шок. Сана не так часто делится в Сети фотографиями - но, похоже, теперь девушка снова "в форме" и стоит ждать новых эффектных снимков.

Янис Тимма, в свою очередь, часто появляется в ленте Анны Седоковой. Так, сегодня артистка выставила в Инстаграм видео, на котором обнимается с молодым возлюбленным, поздравляя подписчиков с праздниками.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала, как Янис Тимма доказывает свою любовь.

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