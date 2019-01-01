Певица добавила смелое фото и рассказала, что не считает необходимым слушать общественное мнение.

"Часто слышала "старая": Седокова заговорила о возрасте и показала фото в стрингах instagram.com/annasedokova

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Певицу Анну Седокову, которая часто привлекает внимание своей эпатажностью и яркими романами, похоже, всерьез достали хейтеры. В особенности те люди, которые как “глас общественного мнения“, упорно напоминают 37-летней артистке о “солидном возрасте“. По этому поводу Анна написала длинный пост в Инстаграм, к которому добавила фото из недавней фотосессии для Playboy. В частности, Анна пошутила, что через 3 года уже не сможет себе позволить так позировать.

Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей?



А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин 🤬! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя? - написала артистка.

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Кроме того, Анна написала, насколько ее вдохновляют женщины, которые поддерживают себя в форме в любом возрасте - и обратилась с призывам “мириться“ ко всем своим хейтерам, вернее - хейтершам:

Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от .. внимание .. ДРУГИХ женщин. Ну, камон! Я восхищена ногами @a030aa , прессом @belonika и попой @olololnew ❤, И мозгами @xenia_sobchak ⚡

Это огромный труд любой девушки - поддерживать тело особенно после 30.

Давайте прекратим мерятся 🍆 и 🥚🥚мы же не мужики) Мы- женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные 💃🏻💃🏻 Мы расстаёмся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально!



Мы - все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без 😂❤💋, - написала звезда.

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Ранее мы писали, что Анна Седокова подогрела слухи о четвертой беременности.

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