"Может, поумнела": Анна Седокова в откровенном наряде заговорила об отношениях

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова показала кадр с пикантной фотосессии.

Украинская исполнительница, ведущая и бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Анна Седокова в очередной раз порадовала подписчиков кадром с откровенной фотосессии.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, где она стоит на коленях в розовом корсете и черных колготах в горошек. Свой пикантный образ Седокова дополнила черными туфлями на шпильке и серым кардиганом.

В описании к свежей фотографии Анна написала, что давно не публиковала посты на тему отношений и решила поинтересоваться в подписчиков, о чем бы они хотели с ней пообщаться.

“Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может поумнела, может запугали, но ведь пережитый мною опыт интересен тебе? А чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы. Если хочешь , я могу рассказать. Только мне нужно знать, что тебе интересно в отношениях. На какие вопросы ты ищешь ответы? Задавай в комментах и следующий пост будет ответом на один из вопросов...“, - написала певица.

Скриншот

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Поклонники Седоковой осыпали ее комплиментами и вопросами об отношениях. “Роскошная моя. Твой опыт действительно интересен многим. Ты пример“, “Что не нужно делать в отношениях?“, “Как заинтересовать понравившегося мужчину?“, “Невероятно красивая. Безгранично люблю“, “Фото очень красивое“, “Счастье любит тишину. Вы красотка, Анна“, “Красива как всегда! Сексуальна безумно...“, “Крутое фото, Анна великолепная“, “Как вы относитесь к свободным отношениям? Стоит ли на них соглашаться, если мужчина очень нравится и возможно, что эти отношения превратятся во что-то серьёзное?“, - пишут в комментариях.

Ранее Седокова заговорила о возрасте и показала фото в стрингах.

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