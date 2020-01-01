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"Вчера с Дантесом...": Надя Дорофеева рассказала, чем занимается на отдыхе с мужем

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Звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес отдыхают в Доминикане.
"Вчера с Дантесом...": Надя Дорофеева рассказала, чем занимается на отдыхе с мужем
"Вчера с Дантесом...": Надя Дорофеева рассказала, чем занимается на отдыхе с мужем
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская артистка, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась новой фотографией с отпуска в Доминиканской Республике и рассказала, чем занимается на отдыхе.

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Так, на странице исполнительницы в Instagram появился снимок, где она запечатлена в купальнике с леопардовым принтом, солнцезащитных очках и серых спортивных штанах. В руке одна держит рубашку серого цвета. Надя позирует на фоне пальм.

В описании к свежему снимку Дорофеева рассказала, что недавно со своим супругом, ведущим, певцом и блогером Владимиром Дантесом пересматривала старые фотографии в Instagram. Знаменитость призналась, что после просмотра кадров вместе с мужем долго смеялись и делились воспоминаниями.

“Вчера с @vladimirdantes пересматривали свои фотки в инсте и так насмеялись и навспоминались 💔 Стало вот как-то очень тепло. Наверно многие из моих подписчиков уже и не юзают фотоальбомы. И можно уже не испытывать неловкое чувство, когда кто-то из твоих друзей приходит в гости и мама первым делом достаёт фотоальбом и показывает твои «самые удачные» фотки ))) А шансов получиться хорошо практически не было. Было всего 36 кадров на всё про всё. А тут тебе на - фильтрики, обработочки и много памяти в телефоне. Конечно в инсте у меня остались забавные и не самые удачные фото. До них доберутся только самые усидчивые“, - написала Дорофеева.

Скриншот

Напомним, ранее Дантес рассказал о дорогом подарке для Дорофеевой.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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