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Певица СолоХа показала свою дочь на Мальдивах

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Украинская ведущая и певица поделилась снимками с отдыха.
Певица СолоХа показала свою дочь на Мальдивах
Певица СолоХа показала свою дочь на Мальдивах
пресс-служба

Прошерстив инстаграм аккаунт украинской певицы, телеведущей и актрисы СолоХи, можно отследить, как отдыхает звезда, какой курорт она выбирала, с кем и чем она занимается на отдыхе.
Основной геолокацией всех сторис и постов отмечается один из островных курортов на Мальдивах.

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Бриз с океана и виды красивого острова способствуют полному погружению в природу вместе с дочкой, мужем и друзьями, фото которых звезда почти не показывает, потому что считает, счастье любит тишину.  Как оказалось подруга, с которой СолоХа отдыхает, это модель, которая  снялась в крайнем клипе певицы Бутон, Анастасия Овчаренко.

Певица каждый день демонстрирует новые купальники, не скрывая свою отличную физическую форму. Утро на острове начинается с пробежки у океана, ведь все знают, что спорт с ней всегда, и даже на отдыхе. Наслаждаясь релаксом под пальмами певица строит планы на 2020 год, который с ее слов будет еще более насыщенным и творческим.

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В соцсетях звезда выложила пост благодарности 2019-му году, за возможность достичь множества успехов в актерстве, в сольной карьере, которая стала самостоятельной без продюсера, в спорте, получив звание и диплом Книги Рекордов Украины в достижении самой спортивной певицы Украины, за большое количество гастролей Украиной, за начало работы телеведущей на  главном музыкальном телеканале страны М1. Ну что ж, ждем возвращения и свежих проектов звезды, тихо и спокойно планирующей новый 2020-й год на Мальдивах. 

Ранее Настя Каменских похвасталась загоревшим телом в бикини.

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Теги: СолоХа
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Источник: Ivоna bigmir)net

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