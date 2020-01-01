"Мечты сбываются": Лилия Ребрик похвасталась отдыхом на Мальдивах

Ведущая впервые отправилась в отпуск на остров Мальдивы.

Украинская ведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась с подписчиками отличной новостью. Звезда рассказала, что на днях сбылась ее давняя мечта. Она впервые улетела в отпуск на остров Мальдивы.

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На своей странице в Instagram знаменитость поделилась первыми фотографиями с отдыха. На ярких снимках Лилия в компании мужа, хореографа Андрея Дикого позирует на пляже. Счастливые супруги пьют вино и любуются закатом.

“Мрії здійснюються #мальдіви #зимовіканікули #омріянаподорож“, - подписала кадры Ребрик.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Подписчики ведущей пожелали ей хорошего отдыха. “Искренне радуюсь за Вас. Вы чудесная пара... Хорошего отдыха...“, “Лиля, поздравляю, вы молодчина! Отличнейшего отдыха и море впечатлений!“, “Мальдивы, это супер! Ждём впечатлений, сторож, интересных постов. Можно по приезду. А пока отдыхайте и наслаждайтесь друг другом и Мальдивами!“, “Хорошо вам отдохнуть“, “Кайфового вiдпочинку“, “Щасливі, бо разом“,“Что сказать. Просто молодцы хорошей погоды Вам! С настроением у Вас и так всегда ооккейно“, “Гарного відпочинку. Поплавайте і за мене разок“, - пишут в комментариях.

Ранее Лилия Ребрик показала архивные фото со свадьбы.

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