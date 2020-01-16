Полностью обнаженная: 52-летняя Памела Андерсон позировала для глянца

Актриса снялась в фотосессии для Vanity Fair Italia.

Американская актриса и модель, звезда сериалов “Спасатели Малибу“ и “V.I.P.“ Памела Андерсон приняла участие в фотосъемке для нового выпуска итальянского журнала Vanity Fair.

Читай также: Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев

Во время фотосессии секс-символ 90-х полностью обнажилась перед камерой. Памела позировала голой, сидя на кресле. В руке артистка держала сигарету. А в ее светлых волосах можно увидеть бигуди. Откровенным кадром в Instagram поделился итальянский фотограф Кармело Редондо.

Скриншот

Также фотограф показал обложку глянца с изображением Андерсон. На снимке актриса запечатлена черном наряде и в знаменитой треугольной шляпы Наполеона.

Скриншот

Напомним, ранее Памела Андерсон объявила о расставании с молодым бойфрендом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.