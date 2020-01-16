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Полностью обнаженная: 52-летняя Памела Андерсон позировала для глянца

Комментариев: 1
Актриса снялась в фотосессии для Vanity Fair Italia.
Полностью обнаженная: 52-летняя Памела Андерсон позировала для глянца
Полностью обнаженная: 52-летняя Памела Андерсон позировала для глянца
Getty Images

Американская актриса и модель, звезда сериалов “Спасатели Малибу“ и “V.I.P.“ Памела Андерсон  приняла участие в фотосъемке для нового выпуска итальянского журнала Vanity Fair.

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Во время фотосессии секс-символ 90-х полностью обнажилась перед камерой. Памела позировала голой, сидя на кресле. В руке артистка держала сигарету. А в ее светлых волосах можно увидеть бигуди. Откровенным кадром в Instagram поделился итальянский фотограф Кармело Редондо.

Скриншот

Также фотограф показал обложку глянца с изображением Андерсон. На снимке актриса запечатлена черном наряде и в знаменитой треугольной шляпы Наполеона.

Скриншот

Напомним, ранее Памела Андерсон объявила о расставании с молодым бойфрендом.

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Теги: Памела Андерсон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  16.01.2020, 15:47
Оценка:  0
pусский
Памела мечтает про мой хyй!
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