Знаменитая модель сбросила вес и чувствует себя отлично - СМИ.

Как сейчас выглядит Памела Андерсон после расставания с молодым бойфрендом instagram.com/pamelaanderson

В конце июня Известная американская актриса и модель Памела Андерсон разорвала отношения с футболистом Адилем Рами. Как пишет издание The Daily Mail, расставание и возвращение в Лос-Анджелес повлияло на эмоциональное состояние Памелы Андерсон благоприятным образом.

Читай также: Беллуччи рассказала о расставании с молодым бойфрендом

По словам инсайдеров, из-за стресса знаменитость за короткое время сбросила более 4 килограммов.

Сейчас Пэм счастливее, чем когда-либо, и даже начала стремительно худеть. За короткий срок она смогла сбросить 4,5 килограмма. Она очень рада этому, - говорит источник.

Кроме этого, инсайдеры таблоида заверили, что модель совсем не боится остаться одинокой. Якобы после новостей о разрыве с Адилем Рами поклонники возвращаются в ее жизнь.

Наконец она свободна от Рами, его токсичной любви и эгоистического поведения его родственников. Все они просто защищают руку, которая их кормит ... А у Памелы уже есть много поклонников, которые в восторге от того, что она свободна, – добавил инсайдер.

Накануне Селена Гомес повторила горячий образ Памелы Андерсон в "Спасателях Малибу".