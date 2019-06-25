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Как сейчас выглядит Памела Андерсон после расставания с молодым бойфрендом

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Знаменитая модель сбросила вес и чувствует себя отлично - СМИ.
Как сейчас выглядит Памела Андерсон после расставания с молодым бойфрендом
Как сейчас выглядит Памела Андерсон после расставания с молодым бойфрендом
instagram.com/pamelaanderson

В конце июня Известная американская актриса и модель Памела Андерсон разорвала отношения с футболистом Адилем Рами. Как пишет издание The Daily Mail, расставание и возвращение в Лос-Анджелес повлияло на эмоциональное состояние Памелы Андерсон благоприятным образом.

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По словам инсайдеров, из-за стресса знаменитость за короткое время сбросила более 4 килограммов.

Сейчас Пэм счастливее, чем когда-либо, и даже начала стремительно худеть. За короткий срок она смогла сбросить 4,5 килограмма. Она очень рада этому, - говорит источник.

Кроме этого, инсайдеры таблоида заверили, что модель совсем не боится остаться одинокой. Якобы после новостей о разрыве с Адилем Рами поклонники возвращаются в ее жизнь.

Наконец она свободна от Рами, его токсичной любви и эгоистического поведения его родственников. Все они просто защищают руку, которая их кормит ... А у Памелы уже есть много поклонников, которые в восторге от того, что она свободна, – добавил инсайдер.

Накануне Селена Гомес повторила горячий образ Памелы Андерсон в "Спасателях Малибу".

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Теги: Памела Андерсон, Адиль Рами, модель, звездные романы
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  14.07.2019, 22:21
Оценка:  0
pусский
Ей нужен такой, как Путин!
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