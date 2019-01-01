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Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев

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Актриса Памела Андерсон опубликовала совместный снимок Брэндона и Дилана.
Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев
Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев
Getty Images

 Американская актриса и фотомодель, звезда сериала “Спасатели Малибу“ Памела Андерсон впервые за долгое время поделилась с подписчиками снимком своих сыновей.

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Так, на официальной странице секс-символа 90-х появился черно-белый кадр, на котором 23-летний Брэндон и 22-летний Дилан держатся за руки. Парни позируют в оригинальных черных костюмах с длинным ремнем. 

“Мои дикие, красивые мальчики“, - подписала снимок Памела.

Скриншот

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Отметим, что Брэндон, как и его мама, строит актерскую карьеру, а Дилан является гитаристом. Отцом сыновей Андерсон является ее первый супруг, рок-музыкантом Томми Ли.

Напомним, ранее Памела Андерсон объявила о расставании с молодым бойфрендом.

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Теги: Памела Андерсон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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