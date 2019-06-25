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Памела Андерсон объявила о расставании с молодым бойфрендом

Комментариев: 3
Памела Андерсон рассказала в соцсети о причине разрыва с футболистом Адилем Рами.
Памела Андерсон объявила о расставании с молодым бойфрендом
Памела Андерсон объявила о расставании с молодым бойфрендом
Getty Images

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон разорвала отношения с футболистом Адилем Рами. Об причине расставания 51-летняя звезда рассказала в соцети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала нежное черно-белое фото с 33-летним Рами. А снимок она сопроводила неожиданным сообщением.

Памела призналась, что несколько дней назад узнала, что ее возлюбленный тайно встречался с еще одной женщиной. Такую измену Андерсон не смогла простить и окончательно разорвала роман с молодым футболистом.

“Это так трудно принять. Последние два года моей жизни были большой ложью. Меня обманули, заставили поверить, что у нас была “большая любовь. Я опустошена, узнав об этом несколько дней назад. Он вел двойную жизнь. Он шутил о других игроках, у которых девушки жили на той же улице в апартаментах, рядом с их женами. Он называл тех мужчин монстрами. Но это еще хуже. Он лгал всем. Как такое возможно – контролировать два женских сердца и мысли – я уверена, были и другие. Он чудовище!,“ – написала Памела Андерсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s hard to accept 💔 The last (more than) 2.years of my life have been a big lie. I was scammed, led to believe ... we were in « big love »?. I’m devastated to find out in the last few days. That he was living a double life. He used to joke about other players who had girlfriends down the street in apartments close to their wives. He called those men monsters. ? But this is worse. He lied to all. How is it possible to control 2 women’s hearts and minds like this - I’m sure there were others. He is the monster. How could I have helped so many people @ndvhofficial and not be wise enough or able to help myself.

Допис, поширений The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)

Отметим, что Памела Андерсон и Адиль Рами начали встречаться в 2017 году. Футболист даже сделал актрисе предложение  после выхода сборной в финал чемпионата мира в России.

Напомним, ранее Памела Андерсон пришла к Джулиану Ассанжу в тюрьму/

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Теги: Памела Андерсон, Адиль Рами
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Krekk    25.06.2019, 16:37
Оценка:  0
Krekk
Памела, если ты читаешь Бигмир, прими к сведению, что я свободен!)
гость  (аноним)  25.06.2019, 16:33
Оценка:  0
гость
Никому не удовлетворить ее дырку!
pусский  (аноним)  25.06.2019, 16:29
Оценка:  0
pусский
Он её в вонючую сраку не ёб? Это xyйня! Главное, что Россия опять в Совете Европы, бля! Я пёрнул от возбуждения!
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