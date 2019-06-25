Памела Андерсон объявила о расставании с молодым бойфрендом

Памела Андерсон рассказала в соцсети о причине разрыва с футболистом Адилем Рами.

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон разорвала отношения с футболистом Адилем Рами. Об причине расставания 51-летняя звезда рассказала в соцети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала нежное черно-белое фото с 33-летним Рами. А снимок она сопроводила неожиданным сообщением.

Памела призналась, что несколько дней назад узнала, что ее возлюбленный тайно встречался с еще одной женщиной. Такую измену Андерсон не смогла простить и окончательно разорвала роман с молодым футболистом.

“Это так трудно принять. Последние два года моей жизни были большой ложью. Меня обманули, заставили поверить, что у нас была “большая любовь. Я опустошена, узнав об этом несколько дней назад. Он вел двойную жизнь. Он шутил о других игроках, у которых девушки жили на той же улице в апартаментах, рядом с их женами. Он называл тех мужчин монстрами. Но это еще хуже. Он лгал всем. Как такое возможно – контролировать два женских сердца и мысли – я уверена, были и другие. Он чудовище!,“ – написала Памела Андерсон.

Отметим, что Памела Андерсон и Адиль Рами начали встречаться в 2017 году. Футболист даже сделал актрисе предложение после выхода сборной в финал чемпионата мира в России.

Напомним, ранее Памела Андерсон пришла к Джулиану Ассанжу в тюрьму/