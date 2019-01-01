Соло СолоХи: телеканал М1 пополнился новой звездной ведущей

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Отныне новая хозяйка итогового хит-парада “Найкращі кліпи тижня” на телеканале М1 - певица СолоХа! По её словам, она неоднократно вела мероприятия и концерты и даже может похвастаться телевизионным опытом. Но стать ведущей хит-парада было её заветной мечтой!

“Я следила за топ-подборкой лучших клипов М1, ещё когда её вела Cool'Baba. Я считала её эталоном женственности, утонченности и сексуальности! Трижды я проходила кастинг, и вот именно третья попытка принесла мне столь желанный статус ведущей! Думаю, моим “талисманом” можно считать новую видеоработу “БУТОН”!“ - комментирует СолоХа.

СолоХа Пресс-служба

Стоит отметить, что исполнительница креативно подошла к роли ведущей: кроме того, что знакомить публику с самыми рейтинговыми музыкальными видео, она будет давать полезные женские советы по всем аспектам жизни.

“ За мной закрепилась слава не только артистки, но и спортсменки, искусной хозяйки, заботливой жены и матери. Мне есть что сказать всем-всем зрительницам! Поэтому с полной уверенностью могу заявить, что это будет самый душевный хит-парад из всех возможных!“

СолоХа Пресс-служба

Смотрите “Найкращі кліпи тижня” с певицей СолоХой каждое воскресенье в 19:00 на телеканале М1.

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