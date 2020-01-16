Певица трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения.

Тоня Матвиенко показала, как подросла ее дочь от Арсена Мирзояна instagram.com/tonya_matvienko

Украинская исполнительница, финалистка первого сезона проекта “Голос країни“ Тоня Матвиенко поделилась с подписчиками радостным событием. В среду, 15 января, ее младшей дочери, которая была названа в честь знаменитой бабушки Нины Матвиенко, исполнилось 4 года.

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По случаю праздника звездная мама опубликовала в Instagram новую фотографию именинницы. На снимке маленькая Нина в белом платье, колготках такого же цвета, серебристой обуви и обруче со снежинками.

“Сьогодні нашому Сонечку🌞- 4 рочки!“, - лаконично подписала кадр Тоня Матвиенко.

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Пользователи Сети засыпали комментарии под фото теплыми пожеланиями для дочери певицы. “Будь счастлива маленькая Принцесса!!!!“, “З іменинницею! Бажаю здоров'я вашому сонечку та божої ласки“, “Божого благословення їй і всім вам!!!“, “Щиро вітаю!!! Здоров’я, любові від усіх рідних і близьких і щасливого життя у щасливій родині“, “Вітаємо!!! Щастя на многая літа красуні Ніночці та всій родині!!!“, “С днём рождения дорогая маленькая Нина Матвиенко!!Здоровья тебе и счастливой судьбы!!!“, - пишут подписчики Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко показала, что подарила старшей дочери на 21-летие.

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