Певица Тоня Матвиенко показала архивное фото.

"Темноволосая красавица": Тоня Матвиенко показала, как выглядела в 14 лет instagram.com/tonya_matvienko

Известная украинская исполнительница, финалистка первого сезона “Голос країни“, дочь знаменитой певицы Нины Матвиенко Тоня Матвиенко удивила поклонников новой публикацией.

Читай также: Тоня Матвиенко презентовала песню-воспоминание “Не відповідай“

Звезда решила показать фанам, какой была в юности. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько архивных снимков, на котором она запечатлена в 14-летнем возрасте и с темным цветом волос.

На первом снимке Тоня предстала в черной майке. На втором фото Матвиенко в черном наряде позировала с собакой на фоне ковра.

“Ось така я була в 14 років“, - подписала кадры Тоня Матвиенко.

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Тоне идет быть брюнеткой.

“Темноволоса красуня“, “А темный цвет волос очень“, “Так ты брюнетка? Но блондинка“, “Гарненька. І така серйозна)))“, “Майже не змінилася))) хіба що колір волосся)“, “Попробуйте поменять цвет волос. Блондинкой не очень“, “Заворожуюча вдумливість! Ви гарна була, а зараз просто гарненна! обожнюю вашу родину і творчість вашої сім'ї. Ви приклад нашої української родини! Божої милості!“, “Темний колір дуже пасує!“, “Дуже гарна і природня, потрібно повертати природній колір волосся, він безсумніву дуже личить, просто вау!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, что лучший друг ее мужа хотел жениться на ней.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.