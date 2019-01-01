Тоня Матвиенко показала, что подарила старшей дочери на 21-летие - фото

Певица Тоня Матвиенко преподнесла старшей дочери дорогой подарок на день рождения.

Украинская исполнительница Тоня Матвиенко поделилась с подписчиками радостной новостью. Сегодня, 6 ноября, ее старшая дочь Ульяна отмечает 21-й день рождения.

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По случаю праздника артистка опубликовала новое фото именинницы и показала, какой преподнесла ей дорогой подарок. Так, на своей странице в Instagram Тоня разместила снимок, где Ульяна позирует в белом автомобиле, украшенном воздушными шариками.

“Сьогодні тобі 21, моє дитя❤️ ти перейшла у повнолітнє життя. Але для мене ти завжди маленька. Я хочу щоб, ти була щаслива, ніколи не переживала за дрібниць. Перетворюй все в радість, готуйся до прекрасного. Я завжди поруч“, - написала Матвиенко.

Старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна Скриншот

Напомним, ранее Тоня Матвиенко презентовала песню-воспоминание “Не відповідай“.

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