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Три поколения: Тоня Матвиенко показала фото с мамой и дочерьми

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Певица Тоня Матвиенко поделилась трогательным фото.
Три поколения: Тоня Матвиенко показала фото с мамой и дочерьми
Три поколения: Тоня Матвиенко показала фото с мамой и дочерьми
instagram.com/tonya_matvienko

Известная украинская исполнительница, финалистка первого сезона шоу “Голос країни“ Тоня Матвиенко очаровала поклонников трогательной фотографией.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, где изображены три поколения ее семьи. Тоня вместе со своей мамой, легендарной украинской певицей Ниной Матвиенко и с двумя дочерьми - 21-летней Ульяной и 3-летней Ниной позируют в домашней обстановке.

“Родинного щастя, дорога наша Україно! З новим роком“, - подписала снимок Матвиенко.

Скриншот

Напомним, ранее Тоня Матвиенко показала, что подарила старшей дочери на 21-летие.

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Теги: Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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