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День рождения Нины Матвиенко: ТОП-5 лучших хитов легендарной певицы

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Сегодня украинской певице Нине Матвиенко исполняется 72 года.
День рождения Нины Матвиенко: ТОП-5 лучших хитов легендарной певицы
День рождения Нины Матвиенко: ТОП-5 лучших хитов легендарной певицы
facebook.com/Nina.Matviyenko

Сегодня, 10 октября, свой 72-й день рождения отмечает знаменитая певица, Народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко.

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Будущая артистка родилась в 1947 году в многодетной семье в селе Неделище, что на Житомирщине. Она была пятым ребенком из одиннадцати детей. Нина училась в школе-интернате села Потиевка. В 1968 году Матвиенко окончила обучение в вокальной студии при Украинском народном хоре имени Г. Г. Веревки и стала его солисткой.

В 24 года Нина Митрофановна вышла замуж за художника Петра Гончара. У супругов родилось двое сыновей – Иван и Андрей, а также дочка Антонина.

В 1979 году Матвиенко стала заслуженной артисткой, а в 1985 году получила звание Народной артистки УССР. Кроме того, артистка снималась в телеспектаклях и художественных фильмах, озвучила ряд документальных кинофильмов и радиопрограмм. А в 1989 году она стала членом Союза кинематографистов Украины.

Также Нина Матвиенко преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств. Она является профессором кафедры музыкального искусства.

В честь дня рождения Нины Матвиенко Ivona собрала ТОП-5 лучших песен именинницы.

  • Нина Матвиенко - “Ой у вишневому саду“ 

  • Нина Матвиенко - “Чарiвна скрипка“

  • Нина Матвиенко - “Ой, летiли дикi гуси“

  • Нина Матвиенко - “Пісня про матір“

  • Нина Матвиенко - “Квітка Душа“

Напомним, ранее младшая Нина Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы.

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Теги: Нина Матвиенко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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