Тоня Матвиенко презентовала песню-воспоминание “Не відповідай“

Артистка представила трек “Не відповідай“ о зарождении симпатии между ней и Арсеном Мирзояном.

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За развитием романа Матвиенко-Мирзоян наблюдала вся страна, но только очень близкие люди знали, что период симпатии дал сильный толчок для творчества. В 2012 году Арсен написал для Тони песню, а она хранила ее как что-то очень личное и интимное. Сейчас, по словам самой артистки, она готова поделиться сокровенным со своими слушателями.

По словам Тони, слова песни “Не відповідай“ описывают внутреннее состояние артистки, которое почувствовал Арсен:

“Не відповідай” может сказать только влюбленный человек, который уже знает ответ и одновременно боится услышать то, к чему не готов. А чувства настолько сильнее тебя, что ты боишься своего будущего. Когда я услышала эту песню, меня поразило, как точно Арсен интерпретировал мои мысли относительно ситуации! Поэтому я выбрала тактику открыться ко всему, что приготовит жизнь. В этом и была моя огромная сила, которая изменила ход событий“, - комментирует Тоня.

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“Не відповідай” - третья работа авторства Арсена Мирзояна в репертуаре Тони Матвиенко. В 2019 году певица представила лирические треки “Дитячий сміх” и “Не двоє”.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, что лучший друг ее мужа хотел жениться на ней.

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