Алина Гросу похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица

Певица Алина Гросу решила поменять прическу.

Известная украинская исполнительница и актриса, которая сейчас живет в России, Алина Гросу удивила поклонников новым образом. 24-летняя артистка сменила прическу.

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Новой стрижкой Алина похвасталась в соцсети. На своей странице в Instagram звезда опубликовала два снимка с новой фотосессии, где она позирует со светлыми волосами и пышной челкой. На свежих кадрах Гросу запечатлена в серебристом платье, украшенном пайетками.

“Праздники подходят к концу... начинается плодотворная работа:) Из ближайшего, у нас премьера. Которая, думаю, зайдёт каждому. И арестует ваши сердца“, - написала певица.

Скриншот

Скриншот

Мнения поклонников Гросу по поводу ее новой прически разделились. Многие отметили, что Алине не идет челка. А некоторые пользователи Сети уверены, что это парик.

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“У вас новый цвет волос и прическа, а вам идёт“, “Ужас. Это парик?“, “Как будто в парике, но красоту ничем не испортить“, “Красуня, але з чолкою не дуже....“, “Вам, очень классно с ЧЕЛКОЙ“, “Скорее всего накладная чёлка“, “Чёлка не идёт“, “Вау дуже гарна, тобі личить“, “Какая ты красивая. Причёска. Образ. Урааа, Премьера. Жду. Каждая твоя песня Алин, это шедевр. Лучшая“, “Не идёт“, “Очень красиво“, - пишут в комментариях.

Ранее Алина Гросу засветила пышные формы в откровенном боди.

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