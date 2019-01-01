Алина Гросу засветила пышные формы в откровенном боди

Певица Алина Гросу устроила провокационную фотосессию.

Украинская исполнительница и актриса Алина Гросу обожает удивлять поклонников различными образами. На днях артистка поделилась кадрами с откровенной фотосессии.

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Так, на своей странице в Instagram 24-летняя звезда опубликовала несколько провокационных снимков, где она позирует в черном боди и ботфортах на фоне красных неоновых огней.

В описании к фото Алина порассуждала на тему смены образов. Певица считает, что женщина должна быть разной иногда сдержанной, а иногда откровенной. Кроме того, Гросу заявила, что сейчас чаще оголяет душе, чем тело.

“Была я в образе “монашки“, была и сдержанной, а иногда и откровенной (хотя разве можно назвать, в наше время, девушку в купальнике - слишком откровенной? В “эпоху“ Кардашьян-Дженнер)... Была я такой, потому что женщина (особенно творческая) должна быть всегда разной...должна всё время экспериментировать дабы понять и найти себя..как в музыке и творчестве, так и в образах...Хуже, когда ты постоянно одинаковая, когда повергнуто все время оголяешься или прячешь своё тело от непринятия его... всё нужно в меру.. чтобы понять все свои грани, возможности и лучшие стороны.. Сейчас я чаще оголяю свою душу, нежели тело.. но это сейчас“, - поделилась Алина Гросу.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год.

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