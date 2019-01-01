"Безумно люблю!": Алина Гросу трогательно поздравила маму с днем рождения

Певица Алина Гросу показала новое фото с мамой и поздравила ее с днем рождения.

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу очаровала Сеть семейной фотографией. Звезда поделилась новым снимком с мамой.

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Так, по случаю дня рождения мамы певица на своей странице в Instagram опубликовала кадр, на котором запечатлена с именинницей. Алина позирует в красном платье и кожаной куртке необычного фасона. А Анна Андреевна одета в черное пальто и платье черного цвета. На снимке родственницы нежно обнимаются.

“Сегодня день рождения у моего самого близкого, родного, самого доброго и самого целеустремленного в мире человека моя любимая, милая мамочка!!! Спасибо Богу, что именно ты моя мама, я хочу чтоб ты была всегда-всегда счастлива по-настоящему, я хочу чтоб ты всегда чувствовала, что ты мне, нашей семье, да всему окружению безумно нужна...ты - любима, ты - уважаема, ты - пример для подражания и ты самая идеальная, настоящая мама, воплощение заботы, строгости и справедливости...безумно люблю!!! Здоровья тебе, душевного умиротворения и как можно больше терпения и сил, пусть все вокруг тебя исключительно радует, вдохновляет и мы с братьями когда-нибудь станем настоящей гордостью для тебя и папы!)“, - написала Алина Гросу.

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Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год.

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