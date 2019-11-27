Певица Алина Гросу вернулась в Киев - видео

Алина Гросу рассказала о "холодной встречи" в столице Украины.

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая уже несколько лет живет в России, рассказала в соцсети о возвращении в Украину.

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Так, на своей странице в Instagram 24-летняя артистка поделилась коротким роликом, снятым в Киеве. На видео звезда запечатлена в черной шапке и теплом сером пальто. В описании к публикации Алина сообщила поклонникам о приезде в Киев. Однако не уточнила, как долго она пробудет в городе.Певица отметила, что сейчас в столице Украины очень холодно и поинтересовалась в поклонников, чем они согреваются.

Кроме того, Гросу опубликовала несколько сторис. Судя по ним, артистка приняла участие в съемках программы “Зірковий шлях“, а также появится в эфире радио “Люкс.фм“.

“Ребят, всем привет❤️ Сегодня я уже в Киеве:) И с некоторыми из вас мы увидимся уже вечером. P.s. Безумно холодно. Чем отогреваетесь?)))“, - написала Алина Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей.

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