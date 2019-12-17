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Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год

Комментариев: 2
Певица Алина Гросу поделилась планами на новогодние праздники.
Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год
Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая сейчас живет в России, призналась подписчикам, есть ли у нее новогоднее настроение и где будет отмечать.

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На своей странице в Instagram артистка рассказала, что встретит Новый год на работе. Также Алина заявила, что новогоднее настроение у нее появляется только вечером в кругу семьи. Звезда призналась, что еще даже не купила елку.

К свежему посту Гросу добавила фото в стильном наряде на фоне новогодней елки. Девушка позирует в светлой шубе, коричневых сапожках и с сумочкой такого же цвета.

У нас ёлки ещё нет😭😭😭 Настроение праздничное появляется только вечерами с семьей и друзьями.. Купила мандарины и ёлочку-вонючку в машину🤪🎄 надеюсь, поможет)) Новый год встречу на работе, - поделилась Гросу.

скриншот

Ранее Алина Гросу прогулялась по Кварталу красных фонарей.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.12.2019, 19:22
Оценка:  0
гость
дичь
гость  (аноним)  17.12.2019, 18:37
Оценка:  0
гость
Алина, только вот в Украину ехать больше не надо!
Сиди там, за поребриком, среди ягеля и березок!
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