Билли Айлиш исполнит главный саундтрек к фильму о Бонде

18-летняя американская певица записала саундтрек к новой ленте об агенте 007.

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш, которая в прошлом году попала в Книгу рекордов Гиннеса, может похвастаться очередным достижением. Артистка стала самой молодой певицей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма о об агенте 007 Джеймсе Бонде.

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Об этом сообщается на странице франшизы в Twitter. В публикации говорится, что Айлиш записала песню для картины “Не время умирать“ вместе со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом. Отметим, что ОʼКоннелл является автором многих хитов сестры.

“Заглавная песня “Не время умирать“ будет исполнена Билли Айлиш. Билли написала песню со своим братом Финнеасом и является самым молодым артистом в истории, который написал и записал песню на тему Джеймса Бонда“, - сообщается в Twitter.

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Кроме того, прекрасной новостью 18-летняя исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

“Нет времени умирать“ Джеймс Бонд. И я исполню главную песню. Чтоооо?“, - написала Айлиш.

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Отметим, что мировая премьера юбилейного 25-го фильма об агенте 007 запланирована на 3 апреля 2020 года. В украинский прокат фильм выйдет 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш показала детские кадры в честь дня рождения.

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