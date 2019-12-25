Замужество и шесть клипов: Алина Гросу подвела итоги 2019 года

Певица Алина Гросу вспомнила все свои достижения уходящего года.

Перед новогодними праздниками известная украинская певица и актриса Алина Гросу решила подвести итоги 2019 года. Звезда разместила в Сети ролик, в котором показала свои достижения.

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На своей странице в Instagram Алина опубликовала видео с отрывками со своих клипов, фильмов с ее участием и со снимками с личного архива. Она рассказала, что в 2019 году выпустила шесть клипов, запустила официальный сайт, вышла замуж и стала невестой года по версии программы “Життя відомих людей“. Кроме того, артистка снялась в трех фильмах и выпустила стикеры для Telegram.

Клипы Гросу в YouTube посмотрели 80 млн раз, а один из треков “Vova“ получил звание “песня года“. Также артистка заявила, что готовит альбом и концертный тур по Украине.

“А вы подводите итоги и ставите себе цели на следующий год?:) Я восхитительно провела 2019 и счастлива, практически, всему, что происходило! Но верю, что следующий пройдёт ещё лучше и желаю вам, чтоб 2020 был сказочным и волшебным для каждого из нас!!! Ура“, - подписала ролик Алина.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год.

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