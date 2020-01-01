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Сальма Хайек показала фото 20-летней давности с Антонио Бандерасом

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Сальма Хайек трогательно поздравила Антонио Бандераса с номинацией на "Оскар 2020".
Сальма Хайек показала фото 20-летней давности с Антонио Бандерасом
Сальма Хайек показала фото 20-летней давности с Антонио Бандерасом
Getty Images

Популярная голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек порадовала поклонников архивной фотографией. Звезда запостила кадр с испанским актером, режисером и продюсером Антонио Бандерасом.

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Поводом для обнародования черно-белого снимка 13 января стало объявление номинантов на престижную кинопремию “Оскар 2020“. В списке претендентов на награду оказался и коллега Хайек Бандерас. Таким образом артистка решила поздравить Антонио с номинацией.

На фото актеры запечатлены в спальне на диване. Сальма одета в черный костюм, а Антонио позировал в белой рубашке и темных брюках. Скорее всего, кадр был сделан во время съемок фильма “Отчаянный“.

“Спустя 20 лет знакомства с тобой, приятно видеть, что ты все еще процветаешь, поздравляю тебя с выдвижением на Оскар“, - написала Хайек.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Антонио Бандерас вместе с возлюбленной и дочерью посетил премию Vanity Fair Award.

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Теги: Сальма Хайек, Антонио Бандерас
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Источник: Ivоna bigmir)net

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