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Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа

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Сальма Хайек поделилась снимком со съемок фильма "Вечные".
Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала селфи с Анджелиной Джоли без макияжа
instagram.com/salmahayek

Американская и мексиканская актриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек удивила подписчиков новой публикацией в соцсети. Артистка показала, как она и голливудская звезда Анджелина Джоли выглядят без косметики.

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Так, на своей странице в Instagram Сальма опубликовала снимок, который был сделан во время съемок нового фильма киновселенной Marvel “Вечные“. На фото Хайек позирует с Джоли и пакистанским актером Кумэйлом Нанджиани.

“Как мне повезло, я думала, что просто буду работать с замечательными актерами, играющими инопланетян, но оказалось, что я также подружилась с этими замечательными людьми“, - подписала селфи Сальма Хайек.

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Ранее 53-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике.

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Теги: Сальма Хайек, Анджелина Джоли
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Источник: Ivоna bigmir)net

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