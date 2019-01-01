Редкий выход: Антонио Бандерас появился на публике с возлюбленной

Актер Антонио Бандерас вместе с возлюбленной и дочерью посетил премию Vanity Fair Award.

Известный испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас впервые за долгое время вышел в свет со своей возлюбленной Никол Кимпел. Пара посетила церемонию награждения премии Vanity Fair Award в Мадриде.

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Перед камерами Антонио появился в черном костюме и белой рубашке с бабочкой, а Николь выбрала для мероприятия длинное черное платье с серым верхом и эффектным декольте. Свой образ она дополнила украшениями и черной сумочкой.

Известно, что роман 59-летнего актера Антонио Бандераса и 39-летнего инвестиционного банкира из Голландии Никол Кимпел длится уже 5 лет. Но пара очень редко появляется вместе на публике.

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Отметим, что на премии Vanity Fair Award компанию голливудскому актеру составила не только его возлюбленная, но и дочь от второго брака с актрисой Мелани Грифит, 23-летняя Стелла дель Кармен.

Ранее Мелани Гриффит рассказала о разводе с Бандерасом и неудачной пластике.

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