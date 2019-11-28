"В каком-то смысле это правда": Брежнева ответила на слухи о беременности

Певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о своей третьей беременности.

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Совсем недавно известная украинская исполнительница и супруга композитора и продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева опубликовала в Instagram пост, в котором намекнула на перемены в жизни. Многие подписчики решили, что артистка вскоре в третий раз станет мамой.

“Немного о моем состоянии сейчас... Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью.. а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября... понимаю, что если бы снимали реалити о моей жизни, один день не поместился бы в серию)) а особенно в этом месяце“, - заинтриговала фанов Вера.

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Спустя один день певица прокомментировала информацию о своей беременности. Брежнева заявила, что “в каком-то смысле это правда“. Звезда представила поклонникам свое “детище“ - собственный бренд косметики VERA.

“БЕРЕМЕННА! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость;) и в каком-то смысле это правда... Поэтому я хочу представить вам мое «детище», которое я трепетно создавала эти два года - а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь;) С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать - VERA - мой собственный бренд косметики“, - сообщила Вера Брежнева.

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Напомним, ранее Вера Брежнева устроила жаркую фотосессию в песке.

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