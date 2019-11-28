Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"В каком-то смысле это правда": Брежнева ответила на слухи о беременности

Комментариев: 3
Певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о своей третьей беременности.
"В каком-то смысле это правда": Брежнева ответила на слухи о беременности
"В каком-то смысле это правда": Брежнева ответила на слухи о беременности
instagram.com/ververa

Читай также: Передергивает: Брежнева призналась, какое слово ее раздражает

Совсем недавно известная украинская исполнительница и супруга композитора и продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева опубликовала в Instagram пост, в котором намекнула на перемены в жизни. Многие подписчики решили, что артистка вскоре в третий раз станет мамой.

“Немного о моем состоянии сейчас... Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью.. а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября... понимаю, что если бы снимали реалити о моей жизни, один день не поместился бы в серию)) а особенно в этом месяце“, - заинтриговала фанов Вера.

скриншот

Читай также: В стиле пятидесятых: Вера Брежнева похвасталась соблазнительным образом

Спустя один день певица прокомментировала информацию о своей беременности. Брежнева заявила, что “в каком-то смысле это правда“. Звезда представила поклонникам свое “детище“ - собственный бренд косметики VERA.

“БЕРЕМЕННА! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость;) и в каком-то смысле это правда... Поэтому я хочу представить вам мое «детище», которое я трепетно создавала эти два года - а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь;) С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать - VERA - мой собственный бренд косметики“, - сообщила Вера Брежнева.

скриншот

Напомним, ранее Вера Брежнева устроила жаркую фотосессию в песке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Вера Брежнева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  28.11.2019, 12:48
Оценка:  -1
гость
PINKIPAU - Дебил! тебе сказали ДЕТИЩЕ - проэкт, линия собственной косметики! как можно быть таким тупым?
PINKIPAU    28.11.2019, 13:04
Оценка:  0
PINKIPAU
Мне по хую.
PINKIPAU    28.11.2019, 12:42
Оценка:  0
PINKIPAU
Старый пердун Меладзе позвал молодого джигита на подмогу. И вот, вуаля, беременность))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь