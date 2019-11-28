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Кличко, Саакашвили и другие: Гордон пышно отпраздновал День рождения - фото

Комментариев: 1
На празднике телеведущего засветились одиозные фигуры.
Кличко, Саакашвили и другие: Гордон пышно отпраздновал День рождения - фото
Кличко, Саакашвили и другие: Гордон пышно отпраздновал День рождения - фото
jetsetter.ua

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На днях телеведущий и журналист Дмитрий Гордон пышно отпраздновал свое 52-летие. Праздник был посвящен не только Дню рождения Гордона, но и рождению у них с супругой Алесей Бацман седьмого ребенка. Фото с шикарной вечеринки опубликовало издание jetsetter.ua. 

Вечеринка состоялась в загородном клубе Equides - и на ней можно было увидеть множество знаменитостей, включая звезд шоубиза, бывших и нынешних политиков и спортсменов. Так, на фото запечатлили мера Киева Виталий Кличко, который говорил тост имениннику, Лилию Подкопаеву с супругом, популярного телеведущего, журналиста Савика Шустера, одиозного политика Михаил Саакашвили, экс-президента Украины Леонида Кравчука и экс-главу столицы Александра Омельченко. Также на празднике появилась ведущая “Светской жизни“ Екатерина Осадчая.

Также на пати появились артисты, которые одновременно были и гостями и приглашенными исполнителями. Среди них - открытие года Jerry Heil, итальянский певец Пупо, Мария Максакова, “суперблондинка“ Оля Полякова, и поющий ректор Михаил Поплавский с балетом. 

Также для гостей спели дочери Гордона - Алиса и Санта.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров устроил сюрприз жене в День рождения.

 

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Теги: Дмитрий Гордон, дни рождения звезд, политики
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    28.11.2019, 14:10
Оценка:  0
Sancho-s
Кличко не от слишком большого ума...
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