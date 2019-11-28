На празднике телеведущего засветились одиозные фигуры.

Кличко, Саакашвили и другие: Гордон пышно отпраздновал День рождения - фото jetsetter.ua

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На днях телеведущий и журналист Дмитрий Гордон пышно отпраздновал свое 52-летие. Праздник был посвящен не только Дню рождения Гордона, но и рождению у них с супругой Алесей Бацман седьмого ребенка. Фото с шикарной вечеринки опубликовало издание jetsetter.ua.

Вечеринка состоялась в загородном клубе Equides - и на ней можно было увидеть множество знаменитостей, включая звезд шоубиза, бывших и нынешних политиков и спортсменов. Так, на фото запечатлили мера Киева Виталий Кличко, который говорил тост имениннику, Лилию Подкопаеву с супругом, популярного телеведущего, журналиста Савика Шустера, одиозного политика Михаил Саакашвили, экс-президента Украины Леонида Кравчука и экс-главу столицы Александра Омельченко. Также на празднике появилась ведущая “Светской жизни“ Екатерина Осадчая.

Также на пати появились артисты, которые одновременно были и гостями и приглашенными исполнителями. Среди них - открытие года Jerry Heil, итальянский певец Пупо, Мария Максакова, “суперблондинка“ Оля Полякова, и поющий ректор Михаил Поплавский с балетом.

Также для гостей спели дочери Гордона - Алиса и Санта.

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