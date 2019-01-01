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Со светлыми волосами: Сальма Хайек засветилась в непривычном образе

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Актриса показала аппетитные формы в откровенном платье .

Со светлыми волосами: Сальма Хайек засветилась в непривычном образе
Со светлыми волосами: Сальма Хайек засветилась в непривычном образе
Getty Images

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Голливудская актриса 53-летняя Сальма Хайек, которая не так давно сменила цвет волос с темного на светло-рыжий, покорила поклонников новым фото. В Инстаграм Сальма выставила селфи с американской комедийной актрисой Тиффани Хэддиш и поздравила ее с Днем рождения.

Хайек позирует в коротком черном платье с откровенным декольте, которое подчеркнуло пышную грудь звезды. Ее волосы уложены мягкими волнами. В кадре и Сальма, и именинница широко улыбаются.

Это может быть твой день рождения, но мои зубы больше твоих! - пошутила Хайек.

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Ранее мы писали, что Сальма Хайек засветила фигуру в купальнике.

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Теги: Сальма Хайек, цвет волос, смена имиджа звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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