Со светлыми волосами: Сальма Хайек засветилась в непривычном образе
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Голливудская актриса 53-летняя Сальма Хайек, которая не так давно сменила цвет волос с темного на светло-рыжий, покорила поклонников новым фото. В Инстаграм Сальма выставила селфи с американской комедийной актрисой Тиффани Хэддиш и поздравила ее с Днем рождения.
Хайек позирует в коротком черном платье с откровенным декольте, которое подчеркнуло пышную грудь звезды. Ее волосы уложены мягкими волнами. В кадре и Сальма, и именинница широко улыбаются.
Это может быть твой день рождения, но мои зубы больше твоих! - пошутила Хайек.
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