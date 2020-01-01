"Оскар 2020": Все номинанты кинопремии
В понедельник, 13 января, Академия кинематографических искусств и наук объявила полный список номинантов во всех категориях престижной премии “Оскар 2020“.
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Претендентов на награды в 24 номинациях назвали американские актеры Джон Чо и Иссай Рэй.
Имена победителей станут известны на церемонии вручения статуэток “Оскара 2020“, которая состоится 9 февраля в театре “Долби“ в Лос-Анджелесе.
Полный список номинантов на “Оскар 2020“:
ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ
Лучший фильм:
- “Форд vs Феррари“
- “Ирландец“
- “Кролик Джоджо“
- “Джокер“
- “Маленькие женщины“
- “Брачная история“
- “1977“
- “Однажды в ... Голливуде“
Лучший режиссер:
- Квентин Тарантино,“Однажды ... в Голливуде“
- Сэм Мендес,“1917“
- Мартин Скорсезе, Ирландец
- Тодд Филлипс, “ Джокер“,
- Пон Чжун Хо, “Паразиты“
Лучшая мужская роль:
- Антонио Бандерас, “Боль и слава“
- Леонардо Ди Каприо, “один раз в ... Голливуде“
- Адам Драйвер, “Брачная история“
- Хоакин Феникс, “Джокер“
- Джонатан Прайс, “Два папы“
Лучшая мужская роль второго плана:
- Том Хэнкс, “Прекрасный день по соседству“
- Энтони Хопкинс, “Два Папы“
- Аль Пачино,“Ирландец“
- Джо Пеши, “Ирландец“
- Брэд Питт, “Однажды... в Голливуде“
Лучшая женская роль:
- Синтия Ерайво, “Гарриет“
- Скарлетт Йоханссон, “Брачная история“
- Сирша Ронан, “Маленькие женщины“
- Шарлиз Терон, “Скандал“
- Рене Зеллвегер, “Джуди“
Лучшая женская роль второго плана:
- Кэти Бейтс (“Ричард Джуэлл“)
- Лора Дерн (“Брачная история“)
- Скарлет Йоханссон (“Кролик Джоджо“)
- Флоренс Пью (“Маленькие женщины“)
- Марго Робби (“Секс-бомба“)
Лучший оригинальный сценарий:
- “Ножи наголо“
- “Брачная история“
- “1917“
- “Однажды... в Голливуде“
- “Паразит“
Лучший адаптированный сценарий:
- “Ирландец“,
- “Кролик Джоджо“
- “Джокер“
- “Маленькие женщины“
- “Два Папы“
Лучший фильм на иностранном языке:
- “Corpus Christi“ (Польша)
- “Страна меда“ (Северная Македония)
- “Отверженные“ (Франция)
- “Боль и слава“ (Испания)
- “Паразиты“ (Южная Корея)
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ НОМИНАЦИИ
Лучший анимационный полнометражный фильм (мультфильм):
- “История игрушек 4“
- “Как приручить дракона 3“
- “Мистер Линк: Потерянное звено эволюции“
- “Я потерял тело“
- “Клаус“
Лучшая музыка:
- “Брачная история“
- “1917“
- “Джокер“
- “Маленькие женщины“
- “Звездные войны: Скайуокер. Восток“
Лучшая песня:
- I’m Standing With You, “Прорыв“
- Into The Unknown,“Холодное сердце 2“
- Stand Up,“Гарриет“
- (I’m Gonna) Love Me Again, “Рокетмен“
- I Can’t Let You Throw Yourself Away, “История игрушек 4“
Лучший анимационный короткометражный фильм:
- “Дочь“
- “Хэир лав“
- “Китбул“
- “Меморабл“
- “Сестра“
Лучший художественный короткометражный фильм:
- “Братство»;
- “Футбольный клуб “Нефта“
- “Соседское окно»;
- “Сария“
- “Сестра“
Лучший документальный полнометражный фильм:
- “Американская фабрика“ / American Factory
- “Мир меда“ / Honeyland
- “Пещера“ / The Cave
- “На грани демократии“ / Edge of Democracy
- “Для Сами“ / For Sama
Лучший документальный короткометражный фильм:
- “В отсутствие“
- “Жизнь захватывает меня“
- “Иди, беги, ча-ча“
- “Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)“
- “Супермен из Сент-Луиса“
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ
Лучшая работа художника-постановщика:
- “Ирландец“
- Кролик Джоджо
- “Джокер“
- “Маленькие женщины“
- “Однажды в... Голливуде
Лучшая операторская работа:
- “Ирландец“
- “Джокер“
- “Однажды в... Голливуде“
- “1977“
- “Маяк“
Лучший звук:
- “Форд vs Феррари“
- “К звездам“
- “Джокер“
- “1977“
- “Однажды... в Голливуде“
Лучший монтаж:
- “Форд vs Феррари“
- “Джокер“
- “Ирландец“
- “Кролик Джоджо“
- “Паразиты“
Лучшие визуальные эффекты:
- “Мсители: Финал“
- “Ирландец“
- “Король Лев“
- “1917“
- “Звездные войны: Скайуокер. Восход“
Лучший дизайн костюмов:
- “Ирландец“
- “Джокер“
- “Кролик Джоджо“
- “Маленькие женщины“
- “Однажды... В Голливуде“
Лучший звуковой монтаж:
- “Форд vs Феррари“
- “Джокер“
- “1977“
- “Однажды в ... Голливуде“
- “Звездные войны: Скайуокер. Восток“
Лучший грим:
- “Скандал“
- “Джокер“
- “Джуди“
- “Колдунья: Повелительница тьмы“
- “1917“
Ранее стало известно, что церемония награждения “Оскара 2020“ снова пройдет без ведущего.
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