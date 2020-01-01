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"Оскар 2020": Все номинанты кинопремии

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Узнай, кто претендует на награды 92-й кинопремии "Оскар 2020".
"Оскар 2020": Все номинанты кинопремии
"Оскар 2020": Все номинанты кинопремии
Getty images

В понедельник, 13 января, Академия кинематографических искусств и наук объявила полный список номинантов во всех категориях престижной премии “Оскар 2020“

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Претендентов на награды в 24 номинациях назвали американские актеры Джон Чо и Иссай Рэй.

Имена победителей станут известны на церемонии вручения статуэток “Оскара 2020“, которая состоится 9 февраля в театре “Долби“ в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов на “Оскар 2020“:

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Лучший фильм:

  • “Форд vs Феррари“
  • “Ирландец“
  • “Кролик Джоджо“
  • “Джокер“
  • “Маленькие женщины“
  • “Брачная история“
  • “1977“
  • “Однажды в ... Голливуде“

Лучший режиссер:

  • Квентин Тарантино,“Однажды ... в Голливуде“
  • Сэм Мендес,“1917“
  • Мартин Скорсезе, Ирландец
  • Тодд Филлипс, “ Джокер“,
  • Пон Чжун Хо, “Паразиты“

Лучшая мужская роль:

  • Антонио Бандерас, “Боль и слава“
  • Леонардо Ди Каприо, “один раз в ... Голливуде“
  • Адам Драйвер, “Брачная история“
  • Хоакин Феникс, “Джокер“
  • Джонатан Прайс, “Два папы“

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Том Хэнкс, “Прекрасный день по соседству“
  • Энтони Хопкинс, “Два Папы“
  • Аль Пачино,“Ирландец“
  • Джо Пеши, “Ирландец“
  • Брэд Питт, “Однажды... в Голливуде“

Лучшая женская роль:

  • Синтия Ерайво, “Гарриет“
  • Скарлетт Йоханссон, “Брачная история“
  • Сирша Ронан, “Маленькие женщины“
  • Шарлиз Терон, “Скандал“
  • Рене Зеллвегер, “Джуди“

Лучшая женская роль второго плана:

  • Кэти Бейтс (“Ричард Джуэлл“)
  • Лора Дерн (“Брачная история“)
  • Скарлет Йоханссон (“Кролик Джоджо“)
  • Флоренс Пью (“Маленькие женщины“)
  • Марго Робби (“Секс-бомба“)

Лучший оригинальный сценарий:

  • “Ножи наголо“
  • “Брачная история“
  • “1917“
  • “Однажды... в Голливуде“
  • “Паразит“

Лучший адаптированный сценарий:

  • “Ирландец“, 
  • “Кролик Джоджо“
  • “Джокер“
  • “Маленькие женщины“ 
  • “Два Папы“

Лучший фильм на иностранном языке:

  • “Corpus Christi“ (Польша)
  • “Страна меда“ (Северная Македония)
  • “Отверженные“ (Франция)
  • “Боль и слава“ (Испания)
  • “Паразиты“ (Южная Корея)

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ НОМИНАЦИИ

Лучший анимационный полнометражный фильм (мультфильм):

  • “История игрушек 4“
  • “Как приручить дракона 3“
  • “Мистер Линк: Потерянное звено эволюции“
  • “Я потерял тело“
  • “Клаус“

Лучшая музыка:

  • “Брачная история“
  • “1917“
  • “Джокер“
  • “Маленькие женщины“
  • “Звездные войны: Скайуокер. Восток“ 

Лучшая песня:

  • I’m Standing With You, “Прорыв“
  • Into The Unknown,“Холодное сердце 2“
  • Stand Up,“Гарриет“
  • (I’m Gonna) Love Me Again, “Рокетмен“
  • I Can’t Let You Throw Yourself Away, “История игрушек 4“

Лучший анимационный короткометражный фильм:

  • “Дочь“
  • “Хэир лав“
  • “Китбул“
  • “Меморабл“
  • “Сестра“

Лучший художественный короткометражный фильм:

  • “Братство»;
  • “Футбольный клуб “Нефта“
  • “Соседское окно»;
  • “Сария“
  • “Сестра“

Лучший документальный полнометражный фильм:

  • “Американская фабрика“ / American Factory
  • “Мир меда“ / Honeyland
  • “Пещера“ / The Cave
  • “На грани демократии“ / Edge of Democracy
  • “Для Сами“ / For Sama

Лучший документальный короткометражный фильм:

  • “В отсутствие“
  • “Жизнь захватывает меня“
  • “Иди, беги, ча-ча“
  • “Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)“
  • “Супермен из Сент-Луиса“

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ

Лучшая работа художника-постановщика:

  • “Ирландец“
  • Кролик Джоджо
  • “Джокер“
  • “Маленькие женщины“
  • “Однажды в... Голливуде

Лучшая операторская работа:

  • “Ирландец“
  • “Джокер“
  • “Однажды в... Голливуде“
  • “1977“
  • “Маяк“

Лучший звук:

  • “Форд vs Феррари“
  • “К звездам“
  • “Джокер“
  • “1977“
  • “Однажды... в Голливуде“

Лучший монтаж:

  • “Форд vs Феррари“
  • “Джокер“
  • “Ирландец“
  • “Кролик Джоджо“
  • “Паразиты“

Лучшие визуальные эффекты:

  • “Мсители: Финал“
  • “Ирландец“
  • “Король Лев“
  • “1917“
  • “Звездные войны: Скайуокер. Восход“

Лучший дизайн костюмов:

  • “Ирландец“
  • “Джокер“
  • “Кролик Джоджо“
  • “Маленькие женщины“
  • “Однажды... В Голливуде“

Лучший звуковой монтаж:

  • “Форд vs Феррари“
  • “Джокер“
  • “1977“
  • “Однажды в ... Голливуде“
  • “Звездные войны: Скайуокер. Восток“

Лучший грим:

  • “Скандал“
  • “Джокер“
  • “Джуди“
  • “Колдунья: Повелительница тьмы“
  • “1917“

Ранее стало известно, что церемония награждения “Оскара 2020“ снова пройдет без ведущего.

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Теги: Оскар 2020, номинант на Оскар, номинанты, список номинантов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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