"Оскар 2020": Все номинанты кинопремии

Узнай, кто претендует на награды 92-й кинопремии "Оскар 2020".

В понедельник, 13 января, Академия кинематографических искусств и наук объявила полный список номинантов во всех категориях престижной премии “Оскар 2020“.

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Претендентов на награды в 24 номинациях назвали американские актеры Джон Чо и Иссай Рэй.

Имена победителей станут известны на церемонии вручения статуэток “Оскара 2020“, которая состоится 9 февраля в театре “Долби“ в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов на “Оскар 2020“:

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Лучший фильм:

“Форд vs Феррари“

“Ирландец“

“Кролик Джоджо“

“Джокер“

“Маленькие женщины“

“Брачная история“

“1977“

“Однажды в ... Голливуде“

Лучший режиссер:

Квентин Тарантино,“Однажды ... в Голливуде“

Сэм Мендес,“1917“

Мартин Скорсезе, Ирландец

Тодд Филлипс, “ Джокер“,

Пон Чжун Хо, “Паразиты“

Лучшая мужская роль:

Антонио Бандерас, “Боль и слава“

Леонардо Ди Каприо, “один раз в ... Голливуде“

Адам Драйвер, “Брачная история“

Хоакин Феникс, “Джокер“

Джонатан Прайс, “Два папы“

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс, “Прекрасный день по соседству“

Энтони Хопкинс, “Два Папы“

Аль Пачино,“Ирландец“

Джо Пеши, “Ирландец“

Брэд Питт, “Однажды... в Голливуде“

Лучшая женская роль:

Синтия Ерайво, “Гарриет“

Скарлетт Йоханссон, “Брачная история“

Сирша Ронан, “Маленькие женщины“

Шарлиз Терон, “Скандал“

Рене Зеллвегер, “Джуди“

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс (“Ричард Джуэлл“)

Лора Дерн (“Брачная история“)

Скарлет Йоханссон (“Кролик Джоджо“)

Флоренс Пью (“Маленькие женщины“)

Марго Робби (“Секс-бомба“)

Лучший оригинальный сценарий:

“Ножи наголо“

“Брачная история“

“1917“

“Однажды... в Голливуде“

“Паразит“

Лучший адаптированный сценарий:

“Ирландец“,

“Кролик Джоджо“

“Джокер“

“Маленькие женщины“

“Два Папы“

Лучший фильм на иностранном языке:

“Corpus Christi“ (Польша)

“Страна меда“ (Северная Македония)

“Отверженные“ (Франция)

“Боль и слава“ (Испания)

“Паразиты“ (Южная Корея)

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ НОМИНАЦИИ

Лучший анимационный полнометражный фильм (мультфильм):

“История игрушек 4“

“Как приручить дракона 3“

“Мистер Линк: Потерянное звено эволюции“

“Я потерял тело“

“Клаус“

Лучшая музыка:

“Брачная история“

“1917“

“Джокер“

“Маленькие женщины“

“Звездные войны: Скайуокер. Восток“

Лучшая песня:

I’m Standing With You, “Прорыв“

Into The Unknown,“Холодное сердце 2“

Stand Up,“Гарриет“

(I’m Gonna) Love Me Again, “Рокетмен“

I Can’t Let You Throw Yourself Away, “История игрушек 4“

Лучший анимационный короткометражный фильм:

“Дочь“

“Хэир лав“

“Китбул“

“Меморабл“

“Сестра“

Лучший художественный короткометражный фильм:

“Братство»;

“Футбольный клуб “Нефта“

“Соседское окно»;

“Сария“

“Сестра“

Лучший документальный полнометражный фильм:

“Американская фабрика“ / American Factory

“Мир меда“ / Honeyland

“Пещера“ / The Cave

“На грани демократии“ / Edge of Democracy

“Для Сами“ / For Sama

Лучший документальный короткометражный фильм:

“В отсутствие“

“Жизнь захватывает меня“

“Иди, беги, ча-ча“

“Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)“

“Супермен из Сент-Луиса“

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ

Лучшая работа художника-постановщика:

“Ирландец“

Кролик Джоджо

“Джокер“

“Маленькие женщины“

“Однажды в... Голливуде

Лучшая операторская работа:

“Ирландец“

“Джокер“

“Однажды в... Голливуде“

“1977“

“Маяк“

Лучший звук:

“Форд vs Феррари“

“К звездам“

“Джокер“

“1977“

“Однажды... в Голливуде“

Лучший монтаж:

“Форд vs Феррари“

“Джокер“

“Ирландец“

“Кролик Джоджо“

“Паразиты“

Лучшие визуальные эффекты:

“Мсители: Финал“

“Ирландец“

“Король Лев“

“1917“

“Звездные войны: Скайуокер. Восход“

Лучший дизайн костюмов:

“Ирландец“

“Джокер“

“Кролик Джоджо“

“Маленькие женщины“

“Однажды... В Голливуде“

Лучший звуковой монтаж:

“Форд vs Феррари“

“Джокер“

“1977“

“Однажды в ... Голливуде“

“Звездные войны: Скайуокер. Восток“

Лучший грим:

“Скандал“

“Джокер“

“Джуди“

“Колдунья: Повелительница тьмы“

“1917“

Ранее стало известно, что церемония награждения “Оскара 2020“ снова пройдет без ведущего.

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